WebViral पाक में घुसकर सैन्य कार्रवाई, सोशल मीडिया में खुशी की लहर

भारत ने आखिरकार उड़ी में हुए आतंकी हमले के बदले की कार्रवाई शुरू कर ही दी। कार्रवाई भी ऐसी कि सोच से परे और भारत की सैन्य ताकत और हिम्मत की झलक देती हुई रही। भारतीय सेना के बहादुर कमांडों ने पाक सीमा के अंदर जाकर आतंकियों को खत्म किया।

भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, सोशल मीडिया पर आम और खास अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर खुशी जमकर जाहिर हो रही है। सेलेब्रिटी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जाकर भारतीय सेना और सरकार को इस कदम के लिए जमकर बधाई दे रहे हैं।

जाने माने लेखक, चेतन भगत ने कार्रवाई के बाद कहा कि यह स्ट्राइक वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी। यह किए जाने कि बहुत जरूरत थी और आखिरकार ये हो ही गया।

बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा, "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा"

Salute to Indian Army.

The boys have played really well.

Jai Hind.#SurgicalStrike