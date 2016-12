शाहिद अफरीदी ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया बयान

पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की सीमा में किए गए (लक्ष्यभेदी हमला) पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।







पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में लिखा कि जब दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई होती है, दोनों ही घरों पर फर्क पड़ता है।



Relationship with all. When 2 neighbours fight both homes are effected. #pakistan #peace #india #neighbours Relationship with all. When 2 neighbours fight both homes are effected. #sayno2war

अफरीदी समय समय पर और पाकिस्तान के आपसीी संबंधों पर अपनीी राय देते आए हैं। कुछ दिनों पहले आफरीदी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को भारत की आलोचना करने पर लताड़ लगाई थी। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि आप भारत के टीवी सीरीयल देखते हो, फिल्मेंं देखते हो, शादियां भारत की तरह करते हो, फिर भारत की आलोचना क्यों करते हो।



अफरीदी ने भारत पाक रिश्तो पर अपनी चिंता जाहिर की और कहा, पाकिस्तान एक शांति पसंद देश है। जब संवाद से चीजें सुधर सकती हैं तो खतरनाक कदम क्यों उठाएं जाएं। पाकिस्तान सभी देशों के साथ शांति चाहता है।



Pakistan is a peace loving nation,y talk abt extreme measures when things can be resolved through dialogues. Pakistan wants cordial 1/2

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) September 29, 2016