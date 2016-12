WebViral जडेजा ने मैदान में ही की तलवारबाज़ी, देखिए कोहली का रिएक्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में जड़ेजा ने दूसरी पारी ने नाबाद अर्धशतक जड़ा था। जैसे ही उनका अर्धशतक पूरा हुआ वे बल्ले को तलवारबाज़ी के करतब की तरह घुमाने लगे। इसी समय कप्तान विराट कोहली ने हाथ के इशारे से जडेजा को वापस आने को कहा और पारी समाप्त घोषित कर दी।

जड़ेजा के करतब देखकर कोहली भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। देखिए आप भी जड़ेजा का करतब और कोहली का रिएक्शन।

FIFTY! @imjadeja celebrates his half century, followed by @imVkohli declaring the India innings. NZ need 434 to win #INDvNZ pic.twitter.com/jQFQYg9QdT