2017WasTheYearThatIFinally क्या यही है साल 2017 का फेवरेट हैशटैग...

friend on memes") , दिखना शुरू हो गए है, वहीँ हैशटैग #2017IsTheYearIFinally भी जमकर ट्रेंड हो रहा हैं।







अब कुछ ही दिन बचे हैं को ख़त्म होने को और जैसे जैसे नया साल पास आ रहा, वैसे वैसे लोग "इंट्रोस्पेक्शन" मोड में जा रहे है। लोगों के फेसबुक और ट्विटरटाइमलाइन पर हमें अब ऐसे ही मीम्स, " 2017 खत्म होने में बस एक ही महीना बचा है और पूरा साल हमने सिर्फ अपने दोस्तों को मीम्स में टैग किया("Just one month to go in 2017 and all we have done is tag our bestfriend on memes") , दिखना शुरू हो गए है, वहीँ हैशटैग #2017IsTheYearIFinally भी जमकर ट्रेंड हो रहा हैं।





यह हैशटैग एक माइक्रो-ब्लॉगिंग साईट पर शुरू हुआ और लोगों ने अपनी कहानियों को तुरंत पोस्ट करना शुरू कर दिया। जिनमें से कुछ फनी थी, कुछ राजनीतिक और कुछ इमोशनल थी। एक ट्वीट की गई फोटो में एक व्यक्ति ने अपनी शादी की पुरानी तस्वीर को कैप्शन

"2017 वो साल था जब मैं अपने सच्चे प्यार से पूरे 35 साल बाद फिर मिला" (#2017WasTheYearThatIFinally

reunited with my true love after 35 years apart”) के साथ पोस्ट किया। और इस फोटो को इंटरनेट की दुनिया में सबसे

पसंदीदा माना गया।







काफी लोगों ने इस हैशटैग को फनी बनाने के लिए ट्रम्प से भी रिलेट किया, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हैशटैग्स का इस्तेमाल -





“#2017WasTheYearThatIFinally realised that all my dreams had come true…but only in my

dreams,”



"#2017WasTheYearThatIFinally started making memes"

“#2017WasTheYearThatIFinally made a major life decision…and then forgot all about it,”





तो क्या है आपका फेवरेट हैशटैग, हमें भी बताएं...