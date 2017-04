अमेरिकाः सीमा वर्मा ने गीता पर हाथ रख ली शपथ

वॉशिंगटन। डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए चुनी गईं भारतीय-अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा को उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने मंगलवार को शपथ दिलाई। सीमा ने अपने परिवार के सदस्यों की मौजदूगी में भगवदगीता पर हाथ रख कर शपथ ली। सीमा को 'मेडिकेयर ऐंड मेडिकेड सर्विसेज' का ऐडमिनिस्टर नियुक्ति किया गया है।

oath इस दौरान सीमा के पति संजय,बेटी माया और बेटा सीन, मां और बहन भी मौजूद थीं। पेंस ने इस दौरान कहा, 'राष्ट्रपति ने आपको डी.सी में अपनी दक्षता का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हमें भरोसा है कि आप अमेरिका को विश्व के सबसे अच्छी हेल्थकेयर सिस्टम बनने में मदद करेंगी।' मंगलवार को ही सीनेट में हुए मतदान में 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। दौरान कहा, 'राष्ट्रपति ने आपको डी.सी में अपनी दक्षता का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हमें भरोसा है कि आप अमेरिका को विश्व के सबसे अच्छी हेल्थकेयर सिस्टम बनने में मदद करेंगी।' मंगलवार को ही सीनेट में हुए मतदान में 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी।

वाइट हाउस ने उन्हें 'निर्विवाद रूप से योग्य' बताया है। पेंस ने शपथ ग्रहण से जुड़ी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'राष्ट्रपति ने हेल्थकेयर सिस्टम में सुधार को शीर्ष प्राथमिकता दी है। सीमा वर्मा के रूप में उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है।'

.@POTUS has made reforming our nation's healthcare system a top

priority. In Seema Verma, he's made an exceptional choice to lead

@CMSGov. pic.twitter.com/6OYbX1qD6g

— Vice President Pence (@VP) March 14, 2017