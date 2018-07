राष्ट्रगान के समय भावुक हुईं हीमा दास, ट्वीट कर मोदी बोले- सभी देखें यह पल

हीमा को स्वर्ण पदक दिए जाने के बाद राष्ट्रधुन बजाई गई तो हिमा के आंख से आंसू बह रहे थे। यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा है, हिमा दास की जीत में ना भुलाए जाने वाले लमहे। जीतने के तुरंत बाद उसे तिरंगा ढूंढ़ते हुए देखा और गाते समय उनका भावुक हो जाने ने मुझ पर गहरा असर किया।'

Unforgettable moments from @HimaDas8’s victory. Seeing her passionately search for the Tricolour immediately after winning and getting emotional while singing the National Anthem touched me deeply. I was extremely moved.

Which Indian won’t have tears of joy seeing this! pic.twitter.com/8mG9xmEuuM