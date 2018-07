काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार, वाइरल हुआ वीडियो

अपर पुलिस अधीक्षक (ज्ञानवापी) शैलेन्द्र कुमार राय ने रविवार को बताया कि सावन माह के प्रथम दिन एवं सदी के सबसे बड़े चन्द्रग्रहण के समाप्त होने के बाद शनिवार को श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा भोले के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा था। इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई श्रद्धालुओं तेजी से आगे बढ़ाने के दौरान कथित दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया था।

उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा पुरुष एवं महिला दर्शनार्थियों के सिर पकड़कर लाइनों से तेजी से हटाने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने स्वत: संज्ञान लिया है।

Wen Varanasi is known as a heritage city, this kind of behavior towards at is sad n highly disappointing.i request @myogiadityanath @Uppolice @varanasipolice @bhaiyyajispeaks to please look into d matter.

