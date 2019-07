शराब के नशे में पुलिसकर्मी से भिड़ गया कपल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पुलिस के अनुसार, यह मामला मंगलवार का है। आरोपियों ने शराब पी रखी थी। पुलिसकर्मियों के हेलमेट नहीं पहनने पर रोका जिसके बाद दोनों ने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। यातायात पुलिस कर्मी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

बताया जा रहा है कि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका था जिसके बाद महिला ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के साथ दुर्व्यवहार किया। दो मिनट 44 सेकेंड के इस वीडियो में एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करते दिखाई दे रही है।

#WATCH A woman and a man misbehaved&manhandled a cop on being stopped for not wearing helmet, in Delhi's Mayapuri, last evening.According to the police, the two were heavily drunk. Case has been registered against them on complaint of the traffic police personnel. pic.twitter.com/JSuQfFuDc4