Odisha

Aska Anita Subhadarshini Pramila Bisoyi Rama Krushna Panda -- Pramila Bisoyi is leading Balasore Pratap Sarangi Rabindra Kumar Jena Navajyoti Patnaik -- Pratap Sarangi is leading Bargarh Suresh Pujari Prasanna Acharya Pradeep Kumar Devta -- Suresh Pujari is leading Berhampur Bhrugu Baxipatra Chandrasekhar Sahu V Chandrasekhar Naidu -- Chandrasekhar Sahu is leading Bhadrak(SC) Abhimanyu Sethi Manjulala Mandal Ms. Madhumita Sethi -- Manjulala Mandal is leading Bhubaneswar Arup Mohan Patnaik Janardana Pati (JVM) -- Aparajita Sarangi is leading Bolangir Sangeeta Kumari Singh Deo Kalikesh Narayan Singh Deo Samarendra Mishta -- Sangeeta Kumari Singh Deo is leading Cuttack Prakash Mishra Bhartruhari Mahtab Panchanan Kanungo -- Bhartruhari Mahtab is leading Dhenkanal Rudra Narayan Pani Mahesh Sahu Brig K.P. Singhoeo -- Mahesh Sahu is leading Jagatsinghpur(SC) Bibhuprasad Tarai Rajashree Mallick Pratima Mallick -- Rajashree Mallick is leading Jajpur(SC) Amiya Mallick Sarmishtha Sethi Manas Jena -- Sarmishtha Sethi is leading Kalahandi Basanta Kumar Panda Pushpendra Singh Deo Bhakta Charan Das -- Basanta Kumar Panda is leading Kandhamal Aira Kharbela Swain Dr. Achyuta Samanta Manoj Kumar Acharya -- Achyuta Samanta is leading Kendrapara Baijayant Panda Anubhav Mohanty Dharanidhar Nayak -- Anubhav Mohanty is leading Keonjhar(ST) Ananta Naik Chandrani Murmu Fakir Mohan Naik -- Chandrani Murmu is leading Koraput(ST) Jayaram Pangi Kaushalya Hikaka Saptagiri Sankar Ulaka -- Kaushalya Hikaka is leading Mayurbhanj(ST) Er Biswesar Tudu Debashish Marandi Dr. Devashis Marandi -- Debashish Marandi is leading Nabarangpur(ST) Balabhadra Majhi Amesh Chandra Majhi Pradeep Kumar Majhi -- Ramesh Manjhi is leading Puri Sambit Patra Pinaki Mishra Satya Prakash Nayak -- Pinaki Mishra is leading Sambalpur Nitesh Ganga Deb Nalin Pradhan Sarat Patnaik -- Nalini Pradhan is leading Sundargarh(ST) Jual Oram Sunita Biswal Geore Tirkey -- Jual Oram is leading