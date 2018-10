भारत का वीडियो देखकर पाकिस्तानी नेता ने इमरान खान को बताया बंदर (वीडियो)

में चुनावों में जीत के बाद देश की कमान क्रिकेटर के हाथों में है। एक पाकिस्तानी नेता ने अपने प्रधानमंत्री की तुलना बंदर से की है। पाकिस्तान के इस नेता ने भारत के एक वीडियो का जिक्र करते हुए इमरान खान की तुलना बंदर से की है।

पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 'मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक ड्राइवर वर्दी में है। उसने बस की स्टीयरिंग के ऊपर बंदर को बिठा रखा है। बंदर समझता है कि वाकई में मैं गाड़ी चला रहा हूं, जबकि वास्तव में वर्दी वाला गाड़ी चला रहा है।'

यह वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कर्नाटक के इस वीडियो के जरिए पाकिस्तानी नेता ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान पर तंज कसा है। यह वीडियो कर्नाटक का था। कर्नाटक स्टेट बस के एक ड्राइवर ने बस चलाते समय एक बंदर को स्टीयरिंग पर बिठा दिया था यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया था।

Hahahaha. Maulana Fazlur Rehman, a Pakistani politician takes a dig at Imran Khan, citing a of a monkey on a steering wheel who thinks he is driving the bus, when it’s a ‘uniformed guy’ actually driving. Video from Davangere Karnataka was tweeted by ANI. pic.twitter.com/BZ82sQB4mZ