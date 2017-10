"काबिल" में एक साथ नज़र आ चुके और ने हाल ही एक बार फिर मुलाक़ात की। 6 सितंबर को फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाया, लेकिन यह पार्टी तब और खास बन गई जब फ़िल्म "काबिल" की जोड़ी यहाँ एक बार फिर पुनर्मिलन हुआ। "काबिल" में एक साथ नज़र आ चुके और ने हाल ही एक बार फिर मुलाक़ात की। 6 सितंबर को फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाया, लेकिन यह पार्टी तब और खास बन गई जब फ़िल्म "काबिल" की जोड़ी यहाँ एक बार फिर पुनर्मिलन हुआ।





अपने पिता के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ‍रितिक ने शानदार कपड़े और एक स्कार्फ़ पहने हुए इस पार्टी में प्रवेश किया तो वहीं यामी भी अपने खूबसूरत अंदाज़ में पार्टी में शामिल हुई।





रितिक और यामी की जोड़ी को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था। फिल्म की तरह इस पार्टी में भी दोनों की केमिस्ट्री देखने मिली जहाँ दोनों ने अपने संबंधित काम पर भी चर्चा की।





खूबसूरत अभिनेत्री ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए रितिक के साथ खुद की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा- "About last night! Felt like # reunion! @iHrithik"